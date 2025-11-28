Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen und Präsenz im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 27.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr führten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung von Beamten der Kriminalinspektion Wittlich und gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich Kontrollen im Stadtgebiet durch.

Zudem zeigten die Beamten offen uniformierte Präsenz durch Fußstreifentätigkeit.

Insgesamt wurden Personen- und Fahrzeugkontrollen im mittleren zweistelligen Bereich durchgeführt, festgestellte Ordnungswidrigkeiten geahndet und Jugendschutzkontrollen durchgeführt.

Im Zusammenhang mit dem Wittlicher "Dämmershoppen" wurde die sichtbare Präsenz von Polizei und Ordnungsamt durch die Passanten positiv begrüßt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell