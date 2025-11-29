PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Weihnachtsdekoration

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 27.11.2025, 22:15 Uhr bis 28.11.2025, 05:40 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die aufgestellte Weihnachtsdekoration des Geschäfts "CLAUDIA Mode & mehr" in der Karrstraße in Wittlich.

Hierbei werden mehrere hölzerne Zapfen, die Eiszapfen darstellen sollen, beschädigt.

Zur Tatbegehung müssten die unbekannten Täter aufgrund der Höhe der angebrachten Dekoration zumindest eine Leiter oder Vergleichbares benutzt haben.

Aufgrund bisheriger Zeugenhinweise ergab sich der Verdacht, dass die Tat gegen 03:00 Uhr ausgeführt worden sein könnte, da Zeugen zu diesem Zeitpunkt Geräusche hörten, diese aber nicht näher zuordnen konnten.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

