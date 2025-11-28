PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Linkenbach (ots)

Am 28.11.2025 befuhr der Geschädigte mit seinem Transporter die L265 von Linkenbach in Richtung der L266. In Höhe des dortigen Kurvenbereichs kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Transporters von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des Geschädigten.

Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, unter der Rufnummer: 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

