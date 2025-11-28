PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Durch Überholmanöver in die Schutzplanke gedrängt - Unfallverursacher flüchtig

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am 27.11.2025 gegen 18:20 Uhr die B 62 im Stadtteil Freusburg, aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Siegen. Dabei kam ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter LKW entgegen, welcher auf den Fahrstreifen des 63-jährigen geriet. Aufgrund eines Ausweichmanövers streifte der Peugeot-Fahrer die Schutzplanke, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde.

Der bislang unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Zu diesem ist nichts weiter bekannt, außer dass es sich um eine polnische Zulassung gehandelt haben könnte.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu dem unbekannten LKW, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:56

    POL-PDNR: Vom eigenen PKW überrollt

    Niederfischbach (ots) - Beim Versuch, ihren eigenen PKW in der Garage zu verschieben, wurde am 27.11.2025 eine 79-jährige im Ortsteil Langenbach gegen 16:30 Uhr von ihren eigenem PKW am Bein überrollt. Aufgrund der abschüssigen Einfahrt, setzte sich das Fahrzeug unbeabsichtigt in Bewegung, riss die Seniorin zu Boden, und überrollte deren Bein. Anschließend kam der Wagen an der Grundstücksmauer eines Nachbarn zum ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:45

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

    Derschen (ots) - Ein 65-jähriger Ford-Fahrer befuhr am 27.11.2025 gegen 16:30 Uhr, aus Friedewald kommend, die Daadener Straße in Richtung Daaden. Aus bislang unbekannter Ursache, geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte letztlich mit einem auf dem linksseitigen Gehweg geparkten Renault eines dortigen Anwohners. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall schwer verletzt, und durch den Rettungsdienst ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 22:42

    POL-PDNR: Raub in Wohnung

    Forstmehren (ots) - Am Donnerstag, den 27.11.25, gegen 20 Uhr betrat eine maskierte Person gewaltsam eine Wohnung in der Mehrbachtalstraße in Forstmehren und versprühte dort Reizgas. Die zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befindliche 76-jährige Bewohnerin konnte leicht verletzt in eine Nachbarwohnung flüchten und rief die Polizei. Die maskierte Person öffnete noch Schränke in der Wohnung und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer unverzüglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren