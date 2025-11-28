Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Durch Überholmanöver in die Schutzplanke gedrängt - Unfallverursacher flüchtig

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am 27.11.2025 gegen 18:20 Uhr die B 62 im Stadtteil Freusburg, aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Siegen. Dabei kam ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter LKW entgegen, welcher auf den Fahrstreifen des 63-jährigen geriet. Aufgrund eines Ausweichmanövers streifte der Peugeot-Fahrer die Schutzplanke, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde.

Der bislang unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Zu diesem ist nichts weiter bekannt, außer dass es sich um eine polnische Zulassung gehandelt haben könnte.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu dem unbekannten LKW, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell