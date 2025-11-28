Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Derschen (ots)

Ein 65-jähriger Ford-Fahrer befuhr am 27.11.2025 gegen 16:30 Uhr, aus Friedewald kommend, die Daadener Straße in Richtung Daaden. Aus bislang unbekannter Ursache, geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn, und kollidierte letztlich mit einem auf dem linksseitigen Gehweg geparkten Renault eines dortigen Anwohners. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall schwer verletzt, und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Polizei Betzdorf nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell