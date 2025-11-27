PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht B42

Leubsdorf (ots)

Am 27.11.25 gegen 17:30 Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die B42 von Linz in Richtung Bad Hönningen. In Höhe der Ortseinfahrt Leubsdorf kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines PKW von seiner Fahrspur leicht nach links ab und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des Geschädigten. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

