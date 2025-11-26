POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss

Niederfischbach (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen, 26.11.2025, ereignete sich gegen 08:38 Uhr auf der L 280 zwischen Oberasdorf und Niederfischbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger fuhr zuvor mit einem Nissen aus Niederfischbach kommend in Richtung Oberasdorf, als ihm im Kurvenbereich auf seinem Fahrstreifen ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegenkam, ...

