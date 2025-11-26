PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss

Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 26.11.2025 gegen 12:00 Uhr in der Naurother Straßer bei 35-jährigen VW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:52

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Niederfischbach (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen, 26.11.2025, ereignete sich gegen 08:38 Uhr auf der L 280 zwischen Oberasdorf und Niederfischbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger fuhr zuvor mit einem Nissen aus Niederfischbach kommend in Richtung Oberasdorf, als ihm im Kurvenbereich auf seinem Fahrstreifen ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegenkam, ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:41

    POL-PDNR: Alkoholisierter 18-jähriger Störenfried landet im Polizeigewahrsam

    Betzdorf (ots) - Am 25.11.2025 beschäftigte ein 18-jähriger aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain die Polizei Betzdorf nicht nur einmal, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Zunächst meldete ein Zeuge gegen 15:15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Bereich der Bahnhofstraße. Dort trafen die Einsatzkräfte einen stark ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:42

    POL-PDNR: Alkoholisierten Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

    Betzdorf (ots) - In der Nacht zum 26.11.2025 stellte eine Streife der PI Betzdorf gegen 01:30 Uhr in der Steinerother Straße einen PKW Audi fest, welcher in deutlichen Schlangenlinie geführt wurde. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle wurden bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer starke Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt. Es erfolgte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren