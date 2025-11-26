Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 26.11.2025 gegen 12:00 Uhr in der Naurother Straßer bei 35-jährigen VW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell