Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Niederfischbach (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, 26.11.2025, ereignete sich gegen 08:38 Uhr auf der L 280 zwischen Oberasdorf und Niederfischbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde.

Ein 63-jähriger fuhr zuvor mit einem Nissen aus Niederfischbach kommend in Richtung Oberasdorf, als ihm im Kurvenbereich auf seinem Fahrstreifen ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegenkam, welcher einen ebenfalls entgegenkommen LKW trotz Überholverbots überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 63-jährige rechts an den Fahrbahnrand aus, und kollidierte dort mit der Schutzplanke.

Der leichtverletzte Nissan-Fahrer wurde medizinisch versorgt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, und musste abgeschleppt werden.

Der bislang unbekannte entgegenkommende PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Ebenso ist zum Fahrzeug bislang nichts weiter bekannt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug, als auch dem überholten LKW, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell