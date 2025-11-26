PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Traktorfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Wallmenroth (ots)

Eine Zivilstreife der PI Betzdorf führte am 25.11.2025 gegen 20:20 Uhr in der Tiergartenstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Ackerschlepper durch. Dabei stellen die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrzeugführer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Zudem konnte Anhaltspunkte für zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der Beschuldigte räumte auf Vorhalt ein, am Vortag Amphetamin konsumiert zu haben.

Es wurde eine entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:08

    POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

    Asbach (ots) - Am 25.11.2025 kam es in der Teichstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zunächst unbemerkt in den Treppenraum des Anwesens. Sodann versuchte diese die Wohnungstüre aufzubrechen. Die Versuche scheiterten und ein Eindringen in die Wohnung konnte verhindert werden. Zeugen werden ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:02

    POL-PDNR: Diebstähle aus Pkw

    Fürthen (ots) - In der Nacht von Montag, 24.11.2025, auf Dienstag, 25.11.2025, kam es in Fürthen zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Siegstraße aus zwei Pkw eine geringe Menge Bargeld. Im Höhenweg wurde aus einem Pkw eine Geldbörse gestohlen. Alle Fahrzeuge waren, nach derzeitigem Kenntnisstand, nicht verschlossen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, abgestellte Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren