Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Traktorfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Wallmenroth (ots)

Eine Zivilstreife der PI Betzdorf führte am 25.11.2025 gegen 20:20 Uhr in der Tiergartenstraße eine Verkehrskontrolle mit einem Ackerschlepper durch. Dabei stellen die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrzeugführer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Zudem konnte Anhaltspunkte für zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der Beschuldigte räumte auf Vorhalt ein, am Vortag Amphetamin konsumiert zu haben.

Es wurde eine entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell