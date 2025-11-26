PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Asbach (ots)

Am 25.11.2025 kam es in der Teichstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zunächst unbemerkt in den Treppenraum des Anwesens. Sodann versuchte diese die Wohnungstüre aufzubrechen. Die Versuche scheiterten und ein Eindringen in die Wohnung konnte verhindert werden.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

