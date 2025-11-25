PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 35-jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr

Flammersfeld (ots)

Am 25.11.2025 gegen 18:30 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Verkehrskontrollen in der Ortslage Flammersfeld durch. In diesem Zusammenhang konnte ein mit drei Personen besetzter PKW angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 35-Jährigen Fahrzeugführer konnten deutliche Hinweise auf eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Er hat sich nun den strafrechtlichen Konsequenzen in Form eines Ermittlungsverfahrens zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Telefon:02681/9460
E-Mail:pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:35

    POL-PDNR: 12-jähriger Beifahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Niederfischbach (ots) - Am 24.11.2025 fuhr eine 41-jährige Toyota-Fahrerin gegen 19:15 Uhr in der Industriestraße auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW eines 39-jährigen auf. Durch den Unfall wurde der geparkte PKW einige Meter nach vorne geschoben, und kam letztlich auf dem linksseitigen Grünstreifen zum Stehen. Dabei verletzte sich der 12-jährige Beifahrer im unfallverursachenden Fahrzeug leicht. Er wurde durch ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:04

    POL-PDNR: Sachbeschädigung

    Flammersfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, 21.11.2025, 14.30 Uhr, bis Montag, 24.11.2025, 08.15 Uhr, kam es in Flammersfeld, Auf der Brück, zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzten unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben eines Werkstattgebäudes. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 19:48

    POL-PDNR: Schrottsammler mit diversen Verstößen

    Straßenhaus (ots) - Am 24.11.2025 führte die Polizeidienststelle Straßenhaus Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslage Straßenhaus durch. Hierbei fiel ein Ford Transit mit der typischen Schrottsammlermusik auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 24- jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen keinerlei Genehmigungen für seine Sammeltätigkeit vorlegen. Des Weiteren bestand für das Fahrzeug kein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren