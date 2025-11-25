Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 35-jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr

Flammersfeld (ots)

Am 25.11.2025 gegen 18:30 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Verkehrskontrollen in der Ortslage Flammersfeld durch. In diesem Zusammenhang konnte ein mit drei Personen besetzter PKW angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 35-Jährigen Fahrzeugführer konnten deutliche Hinweise auf eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weshalb dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Er hat sich nun den strafrechtlichen Konsequenzen in Form eines Ermittlungsverfahrens zu stellen.

