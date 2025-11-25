Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung
Flammersfeld (ots)
In der Zeit von Freitag, 21.11.2025, 14.30 Uhr, bis Montag, 24.11.2025, 08.15 Uhr, kam es in Flammersfeld, Auf der Brück, zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzten unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben eines Werkstattgebäudes. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell