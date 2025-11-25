POL-PDNR: Sachbeschädigung

Betzdorf (ots) - Im Rahmen von Kontrollen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf am 23.11.2025 gegen kurz vor 12 zwei Personen, die mit einem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs waren. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei einem 24-jährigen ein Schlagring sowie zwei Einhandmesser aufgefunden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für den Beschuldigten bereits ...

mehr