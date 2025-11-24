Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schrottsammler mit diversen Verstößen

Straßenhaus (ots)

Am 24.11.2025 führte die Polizeidienststelle Straßenhaus Verkehrskontrollen im Bereich der Ortslage Straßenhaus durch. Hierbei fiel ein Ford Transit mit der typischen Schrottsammlermusik auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 24- jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen keinerlei Genehmigungen für seine Sammeltätigkeit vorlegen. Des Weiteren bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz und beim Fahrer konnte ein verbotenes Butterflymesser aufgefunden werden. Bei der anschließenden Verwiegung des Fahrzeuges, wurde auch noch eine deutliche Überladung festgestellt. Auf den jungen Mann warten nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, in denen er sich verantworten muss. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

