POL-PDNR: Unfallflucht durch LKW-Fahrer - Geschädigter ohne Versicherungsschutz

Elkenroth (ots)

Am 22.11.2025 ereignete sich gegen kurz nach 10 Uhr auf der L 288 ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein bislang unbekannter Sattelzug unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Dieser war von Betzdorf kommend in Richtung Hachenburg unterwegs, und bog an der Abfahrt Elkenroth/Rosenheim nach links ab. Dabei scherte der Auflieger auf den durchgehenden Fahrstreifen aus, weshalb eine nachfolgende 41-jährige VW-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremste. Dies wiederum führte zu einem Auffahrunfall durch einen 30-jährigen, wiederum dahinter fahrenden, Kia-Fahrer, welcher aufgrund zu geringen Abstands auf den VW auffuhr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Einsatzkräfte der PI Betzdorf fest, dass für das Fahrzeug des 30-jährigen kein gültiger Haftpflichtversicherungsvertrag vorlag. Diesem wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Somit werden sowohl gegen den unbekannten Sattelzugfahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, als auch gegen Kia-Fahrer und den Halter dieses Fahrzeugs wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz Strafverfahren geführt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Sattelgespann, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

