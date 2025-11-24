Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus

Meinborn (ots)

Im Zeitraum vom 15.11.2025 bis 22.11.2025 kam es in der Ortslage Meinborn zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im o.g. Zeitraum unberechtigt Zutritt in das Objekt. Es wurden Elektrogeräte entwendet. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keinerlei Hinweise vor. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell