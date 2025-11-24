PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.11.2025, bis Sonntag, 17.11.2025, kam es in Altenkirchen, Dammweg, zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter rissen auf dem Fußweg zwischen dem Fachmarktzentrum und der Quengelstraße Tiefbordsteine heraus und beschädigten mehrere Pflastersteine. Weiterhin wurde eine Trafostation, mehrere Winkelschutzwände und eine Tür durch Aufbringen von Graffiti beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 046-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:05

    POL-PDNR: Kennzeichen AK-EM895 gestohlen

    Wissen (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum zwischen dem 22.11., 22 Uhr, und dem 23.11.2025, 22:10 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichenschild AK-EM895 von einem in der Rathausstraße geparkten Mercedes Vito. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:49

    POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall - Verursacher auf Sommerreifen unterwegs

    Niederfischbach (ots) - Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr am 23.11.2025 gegen kurz nach 17 Uhr die L 280 aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Ihm entgegen fuhr ein 56-jähriger Renault-Fahrer mit seiner 53-jährigen Beifahrerin. Der 22-jährige überholte in einer langgezogenen Rechtskurve trotz der herrschenden Witterungs- und ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 02:37

    POL-PDNR: Fahrer unter Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss festgestellt

    Dierdorf (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dierdorf, konnte am frühen Morgen des 24.11.2025 ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es konnte ein Wert im Bußgeldbereich festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten beim Fahrzeugführer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren