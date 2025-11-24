POL-PDNR: Sachbeschädigungen

Dierdorf (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dierdorf, konnte am frühen Morgen des 24.11.2025 ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es konnte ein Wert im Bußgeldbereich festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten beim Fahrzeugführer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein ...

