PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer unter Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss festgestellt

Dierdorf (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dierdorf, konnte am frühen Morgen des 24.11.2025 ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es konnte ein Wert im Bußgeldbereich festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten beim Fahrzeugführer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Der Fahrer hat sich künftig für sein Verhalten zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 14:43

    POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion vom Wochenende 21. - 23.11.2025

    Neuwied (ots) - Schlafender Taxi-Fahrgast In der Nacht vom 21.11. auf den 22.11.2025 wurde die Polizeiinspektion Neuwied gegen 00:45 Uhr durch einen Taxifahrer darüber informiert, dass sein Fahrgast eingeschlafen wäre und er diesen an dessen Wohnanschrift nicht wach bekommen würde. Den eingesetzten Beamten gelang es dann doch, den erheblich alkoholisierten ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 12:42

    POL-PDNR: Dieseldiebstahl

    Kurscheid (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl von Kraftstoff. Aus einem in der "Industriestraße" geparkten Lkw wurden circa 150 Liter Diesel durch derzeit unbekannte Täter abgezapft und entwendet. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:56

    POL-PDNR: Einbrüche in Kirchengebäude

    St. Katharinen (ots) - In der Nacht zum Samstag (21.-22.11.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Pfarrhaus an der Josef-Hüngsberg-Straße in St. Katharinen. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Objekt und brachen dort mit roher Gewalt mehrere Türen auf. Sie entwendeten hierbei einen geringen Bargeldbetrag. Bereits in der Zeit vom 18.-19.11.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Kirche in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren