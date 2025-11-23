PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieseldiebstahl

Kurscheid (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl von Kraftstoff. Aus einem in der "Industriestraße" geparkten Lkw wurden circa 150 Liter Diesel durch derzeit unbekannte Täter abgezapft und entwendet. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 10:56

    POL-PDNR: Einbrüche in Kirchengebäude

    St. Katharinen (ots) - In der Nacht zum Samstag (21.-22.11.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Pfarrhaus an der Josef-Hüngsberg-Straße in St. Katharinen. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Objekt und brachen dort mit roher Gewalt mehrere Türen auf. Sie entwendeten hierbei einen geringen Bargeldbetrag. Bereits in der Zeit vom 18.-19.11.2025 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Kirche in der ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:47

    POL-PDNR: Verkehrsunfall im Überholverbot

    Hammerstein (ots) - Am Samstagmorgen (22.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B42 in Höhe der Ortslage Hammerstein. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte hierbei einen, in Fahrtrichtung Bonn vor ihr fahrenden, LKW im Überholverbot zu überholen. Als sie zum Überholen ausscheren wollte, übersah sie einen 54-jährigen Fahrzeugführer, welcher hinter ihr, ebenfalls im ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:00

    POL-PDNR: Einbruch in Imbiss

    Neustadt (Wied) OT Fernthal (ots) - In der Zeit vom 21.11.2025, 18 Uhr bis 22.11.2025, 13 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Imbiss "Pausenecke" im Industriegebiet Fernthal. Hierbei hebelten die bislang unbekannten Täter ein seitlich am Objekt gelegenes Fenster auf und entwendeten Lebensmittel und Wechselgeld. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren