Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall im Überholverbot

Hammerstein (ots)

Am Samstagmorgen (22.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B42 in Höhe der Ortslage Hammerstein. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte hierbei einen, in Fahrtrichtung Bonn vor ihr fahrenden, LKW im Überholverbot zu überholen. Als sie zum Überholen ausscheren wollte, übersah sie einen 54-jährigen Fahrzeugführer, welcher hinter ihr, ebenfalls im Überholverbot, bereits zum Überholen angesetzt hatte und welcher sich gerade parallel zu ihr befand. Es kam zunächst zur Kollision zwischen beiden Überholenden und im Anschluss noch zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden LKW.

An allen drei Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Beteiligten blieben allesamt unverletzt. Die beiden Überholer werden sich jedoch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
Fax: 02644/943-100
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

