PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wiedtalbad

Hausen (Wied) (ots)

Am 22.11.2025 in der Zeit von 08:00 Uhr - 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Wiedtalbad in Hausen (Wied) eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer beschädigte auf dem dortigen Parkplatz ein Fahrzeug und entfernte sich anschließen vom Unfallort. Etwaige Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 04:03

    POL-PDNR: Verfolgungsfahrt im Bereich Neuwied ST Engers und Block, Zeugensuche!

    Neuwied (ots) - In der Nacht auf den 22.11.2025 wollte eine Streife der PI Neuwied gegen 00.02 Uhr einen Pkw, einen schwarzen VW T-Roc, in Neuwied ST Engers kontrollieren. Bei Erkennen der Streife gab der Fahrer sofort Gas und versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er zunächst auf die B42 Richtung Neuwied, anschließend über ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 16:13

    POL-PDNR: Gegenstand während der Fahrt aus dem Fenster geworfen

    Neuwied (ots) - Am 21.11.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr ein Fahrzeug die B 256 in Fahrtrichtung Straßenhaus. Zwischen den Ortschaften Oberbieber und Melsbach warf der Beifahrer des Fahrzeuges während der Fahrt einen Gegenstand aus dem Fenster. Dieser zerschellte auf der Fahrbahn. Durch die umherfliegenden Splitter wurde das dahinter befindliche Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:17

    POL-PDNR: Diebstahl von Rüttelplatten von der Großbaustelle B 62

    Mudersbach (ots) - In der Nacht vom 20. auf den 21.11.2025 entwendeten Unbekannte drei schwere Rüttelplatten von der Großbaustelle der B 62 im Ortsteil Niederschelderhütte. Nach den bisherigen Ermittlungen luden mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige die Arbeitsmaschinen gegen 00:30 Uhr in einen weißen Transporter ein, und entfernten sich im Anschluss wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren