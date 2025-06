Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250613-4-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Oldenhütten

Oldenhütten/Kreis RD-ECK (ots)

Zwischen dem 07.06.2025 und dem 08.06.2025 kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einen Resthof in Oldenhütten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 08.06.2025 wurde gegen 20.30 Uhr durch die Bewohner bemerkt, dass in ihr Wohnhaus in der Fährstraße eingebrochen wurde.

Nachdem die Täter offenbar vergeblich versuchten - unter Zuhilfenahme von Werkzeug - über ein Badezimmerfenster das Objekt zu betreten, gelang ihnen ein Einstieg über das Küchenfenster.

In dem Haus wurde verschiedene Räume durchwühlt und hauptsächlich Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in dem Zeitraum vom 07.06.2025 bis 08.06.2025 verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fährstraße in Oldenhütten gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Bei Hinweise wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter 04331-2080.

Constanze Becker

