Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Rüttelplatten von der Großbaustelle B 62

Mudersbach (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.11.2025 entwendeten Unbekannte drei schwere Rüttelplatten von der Großbaustelle der B 62 im Ortsteil Niederschelderhütte. Nach den bisherigen Ermittlungen luden mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige die Arbeitsmaschinen gegen 00:30 Uhr in einen weißen Transporter ein, und entfernten sich im Anschluss wieder vom Baustellengelände.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

