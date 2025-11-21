PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Vermutlich im Zeitraum vom 19.11.2025 bis 20.11.2025 ereignete sich auf der B256 in der Ortslage Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr vermutlich ein LKW die B256 von aus Straßenhaus kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einer am Ortseingang Straßenhaus befindlichen Fußgängerampel und beschädigte diese. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

