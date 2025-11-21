PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Berauscht mit dem E-Scooter zur Polizei

Betzdorf (ots)

Gegen kurz vor 11 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf am 20.11.2025 in der Friedrichstraße eine 42-jährige Elektrokleinstfahrzeugführerin. Die Betroffene gab an, gerade auf dem Weg zu einem Termin bei der Kriminalinspektion hiesigen zu sein. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung der Frau durch Betäubungsmittel. Ein polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Anschließend wurde die 42-jährige aufgrund des Termin der Kriminalpolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
