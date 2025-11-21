PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Flammersfeld (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 13.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Flammersfeld, Schulstraße, eine 48-jährige Dame feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte diese zuvor einen Pkw geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie unter Alkoholeinfluss. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

