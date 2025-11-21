POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Linkenbach (ots) - Am 20.11.2025 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf de L 265 zwischen Linkenbach und Dürrholz ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. In einer Kurve ist nach Angaben eines Unfallbeteiligten ein entgegenkommender weißer Transporter auf die Gegenfahrbahn gelangt, sodass es zu einem Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel kam. Etwaige Zeugen werden ...

