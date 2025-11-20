PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Linkenbach (ots)

Am 20.11.2025 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf de L 265 zwischen Linkenbach und Dürrholz ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. In einer Kurve ist nach Angaben eines Unfallbeteiligten ein entgegenkommender weißer Transporter auf die Gegenfahrbahn gelangt, sodass es zu einem Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel kam.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 09:15

    POL-PDNR: Täuschungsversuch bei Drogentest

    Betzdorf (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Rainstraße, stellte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf am 19.11.2025 gegen kurz nach 16 Uhr drogenkonsumtypische Auffallerscheinungen bei einem 36-jährigen Seat-Fahrer fest. Entsprechend sollte ein Drogenvortest durchgeführt werden. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst den Test mit Regenwasser zu beeinflussen, wodurch sich die Beamten jedoch nicht ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 05:49

    POL-PDNR: 37-Jährige Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmittel

    Hamm (Sieg) (ots) - Am 20.11.2025 gegen 03:50 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Bereich der Auermühle einen mit zwei Personen besetzten PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der 37-Jährigen Fahrzeugführerin konnten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 16:56

    POL-PDNR: Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

    Wissen (ots) - Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 18.11.2025, gegen 10 Uhr. Ein noch unbekanntes Fahrzeug befuhr in 57537 Wissen die Weststraße und beschädigte beim Vorbeifahren den linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren