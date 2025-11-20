Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Linkenbach (ots)
Am 20.11.2025 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf de L 265 zwischen Linkenbach und Dürrholz ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. In einer Kurve ist nach Angaben eines Unfallbeteiligten ein entgegenkommender weißer Transporter auf die Gegenfahrbahn gelangt, sodass es zu einem Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel kam.
Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell