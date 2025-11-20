PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Täuschungsversuch bei Drogentest

Betzdorf (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Rainstraße, stellte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf am 19.11.2025 gegen kurz nach 16 Uhr drogenkonsumtypische Auffallerscheinungen bei einem 36-jährigen Seat-Fahrer fest. Entsprechend sollte ein Drogenvortest durchgeführt werden. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst den Test mit Regenwasser zu beeinflussen, wodurch sich die Beamten jedoch nicht täuschen ließen. Diese erkannten den Täuschungsversuch, und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 05:49

    POL-PDNR: 37-Jährige Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmittel

    Hamm (Sieg) (ots) - Am 20.11.2025 gegen 03:50 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Bereich der Auermühle einen mit zwei Personen besetzten PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der 37-Jährigen Fahrzeugführerin konnten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 16:56

    POL-PDNR: Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

    Wissen (ots) - Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 18.11.2025, gegen 10 Uhr. Ein noch unbekanntes Fahrzeug befuhr in 57537 Wissen die Weststraße und beschädigte beim Vorbeifahren den linken ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:04

    POL-PDNR: Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Mudersbach

    Betzdorf (ots) - In der Nacht vom 16.11.2025 auf den 17.11.2025, zwischen 23:55 Uhr und 00:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Fahrradgeschäft in der Bornstraße in 57555 Mudersbach. Die unbekannten Täter brachen eine Tür zur Werkstatt sowie ein Fenster zu einem Lagerraum auf und entwendeten mehrere und E-Bikes und ein Fahrrad. Die Täter dürften anschließend mit einem Transporter oder kleinerem Lkw in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren