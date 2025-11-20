POL-PDNR: Täuschungsversuch bei Drogentest

Betzdorf (ots) - In der Nacht vom 16.11.2025 auf den 17.11.2025, zwischen 23:55 Uhr und 00:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Fahrradgeschäft in der Bornstraße in 57555 Mudersbach. Die unbekannten Täter brachen eine Tür zur Werkstatt sowie ein Fenster zu einem Lagerraum auf und entwendeten mehrere und E-Bikes und ein Fahrrad. Die Täter dürften anschließend mit einem Transporter oder kleinerem Lkw in ...

