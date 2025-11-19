PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Mudersbach

Betzdorf (ots)

In der Nacht vom 16.11.2025 auf den 17.11.2025, zwischen 23:55 Uhr und 00:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Fahrradgeschäft in der Bornstraße in 57555 Mudersbach.

Die unbekannten Täter brachen eine Tür zur Werkstatt sowie ein Fenster zu einem Lagerraum auf und entwendeten mehrere und E-Bikes und ein Fahrrad.

Die Täter dürften anschließend mit einem Transporter oder kleinerem Lkw in über Kirchen (Sieg) in Richtung Freudenberg geflüchtet sein.

Der entstandene Schaden dürfte in einem mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalinspektion Betzdorf bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Ümit Evrem, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

