Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Mehrfamilienhauses

Betzdorf (ots)

Am Dienstag, den 18.11.2025 um 20:08 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Montabaur sowie der Polizei Betzdorf der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Decizer Straße in Betzdorf gemeldet.

Es konnte eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand festgestellt werden. Durch die Rauchentwicklung wurden noch weitere Bewohner des Anwesens verletzt sowie weitere angrenzende Gebäude beschädigt. Eine Anwohner gilt aktuell noch als vermisst.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden.

Neben der Polizei Betzdorf und dem Rettungsdienst ist auch die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell