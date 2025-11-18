Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein 33-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr am 17.11.2025 gegen kurz nach 7 Uhr die Kreisstraße 97 zwischen Kirchen-Katzenbach und Brachbach. In einer Rechtskurve kam ihm ein weißer Ford Transit entgegen, wobei es zu Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Obwohl hierbei Sachschaden entstand, entfernte sich die bislang unbekannte Person mit dem Ford von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell