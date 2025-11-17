Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle
Betzdorf (ots)
Am frühen Morgen des 16.11.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz vor 2 Uhr in der Bahnhofstraße eine fünfköpfige Personengruppe. Bei einer 16-jährigen konnten dabei geringe Mengen Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die Jugendliche wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell