POL-PDNR: Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle

Wissen (ots) - Am frühen Morgen des 15.11.2025 kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer, bei welchem letzter leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Radfahrer fuhr gegen 05:30 Uhr von der Wiesenstraße auf die Bahnhofsstraße ein, ohne die Vorfahrt des dort fahrenden 45-jährigen LKW-Fahrers zu beachten. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer, entgegen erster ...

