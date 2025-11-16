PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dierdorf-Elgert (ots)

Am 16.11.2025 kam es gegen ca. 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Elgert und Roßbach (L268). Hierbei musste ein PKW einem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden PKW in den Straßengraben ausweichen. Hierdurch wurde das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Zu einer direkten Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der entgegenkommende PKW (vermutlich ein dunkler Audi) entfernte sich von der Unfallstelle. Unmittelbar nach dem Unfall kam ein Fahrradfahrer an der Unfallstelle vorbei. Dieser könnte den Unfall beobachtet haben und wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Sonstige mögliche Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 06:59

    POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

    Unkel (ots) - Am 14.11.25 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Backesweg in Unkel ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster im Wintergarten Zutritt in das Haus und durchwühlten dort das erste und zweite Wohngeschoss. Entwendet wurde Schmuck und Silberbesteck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 23:11

    POL-PDNR: Einbruch während Urlaubsabwesenheit

    Rengsdorf (ots) - Am 15.11.2025 wurde der Polizei Straßenhaus ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Schauinsland", gemeldet. Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenster beschädigten und als Einstieg nutzten. Nach bisherigen Ermittlungen kann die Tat auf den Zeitraum 13.11.2025 bis 15.11.2025 eingegrenzt werden. Der Eigentümer befand sich bei Tatausführung im Urlaub. ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 12:06

    POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Freitag, 07.11.2025, bis Freitag, 14.11.2025, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in Altenkirchen, Koblenzer Straße, einzubrechen. Sie gelangten hierbei nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren