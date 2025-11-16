Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dierdorf-Elgert (ots)

Am 16.11.2025 kam es gegen ca. 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Elgert und Roßbach (L268). Hierbei musste ein PKW einem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden PKW in den Straßengraben ausweichen. Hierdurch wurde das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Zu einer direkten Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der entgegenkommende PKW (vermutlich ein dunkler Audi) entfernte sich von der Unfallstelle. Unmittelbar nach dem Unfall kam ein Fahrradfahrer an der Unfallstelle vorbei. Dieser könnte den Unfall beobachtet haben und wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Sonstige mögliche Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

