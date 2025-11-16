PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Unkel (ots)

Am 14.11.25 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Backesweg in Unkel ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster im Wintergarten Zutritt in das Haus und durchwühlten dort das erste und zweite Wohngeschoss. Entwendet wurde Schmuck und Silberbesteck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

