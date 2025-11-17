Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer nach Vorfahrtsunfall mit LKW verletzt

Wissen (ots)

Am frühen Morgen des 15.11.2025 kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer, bei welchem letzter leicht verletzt wurde.

Ein 53-jähriger Radfahrer fuhr gegen 05:30 Uhr von der Wiesenstraße auf die Bahnhofsstraße ein, ohne die Vorfahrt des dort fahrenden 45-jährigen LKW-Fahrers zu beachten. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer, entgegen erster Befürchtungen, glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

