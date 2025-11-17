PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kupferdiebstahl an Dauersberger Kirchengebäude

Betzdorf (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 14.11.2025, auf Samstag, 15.11.2025, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Kupferdachrinnen vom Kirchengebäude in der Kohlhardtstraße. Ebenfalls wurde ein Schuppen aufgebrochen, und aus diesem Werkzeug entnommen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 17.11.2025 – 09:09

    POL-PDNR: Radfahrer nach Vorfahrtsunfall mit LKW verletzt

    Wissen (ots) - Am frühen Morgen des 15.11.2025 kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer, bei welchem letzter leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Radfahrer fuhr gegen 05:30 Uhr von der Wiesenstraße auf die Bahnhofsstraße ein, ohne die Vorfahrt des dort fahrenden 45-jährigen LKW-Fahrers zu beachten. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer, entgegen erster ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 19:25

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Dierdorf-Elgert (ots) - Am 16.11.2025 kam es gegen ca. 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Elgert und Roßbach (L268). Hierbei musste ein PKW einem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden PKW in den Straßengraben ausweichen. Hierdurch wurde das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Zu einer direkten Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der entgegenkommende PKW (vermutlich ein dunkler Audi) ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 06:59

    POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

    Unkel (ots) - Am 14.11.25 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Backesweg in Unkel ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster im Wintergarten Zutritt in das Haus und durchwühlten dort das erste und zweite Wohngeschoss. Entwendet wurde Schmuck und Silberbesteck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur ...

    mehr
