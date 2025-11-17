Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vekehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Niederhofen (ots)

Am 17.11.2025 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Niederhofen. Hierbei hielt ein weißer Transporter mit dem abgelesenen Kennzeichenfragment NR-FM nicht vor einer Fahrbahnverschwenkung auf seiner Fahrbahnseite an. Dadurch kam es zur Kollision zwischen dem Transporter und dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der Transporter unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Mögliche Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell