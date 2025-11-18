Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Mudersbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 16.11., 20:30 Uhr, und dem 17.11.2025, 13 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft alle vier Reifen eines PKW Kia mit WAN-Kennzeichen durch Einstechen mittels eines spitzen Gegenstands. Weiterhin wurden die Plaketten an den Kennzeichen beschädigt. Der Kia war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Discounter an der Kölner Straße abgestellt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell