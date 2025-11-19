PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auf dem Heimweg angegriffen

Daaden (ots)

Eine 19-jährige Geschädigte befand sich am 18.11.2025 gegen 22:00 Uhr in der Werrbachstraße fußläufig auf dem Heimweg, als diese von einer männlichen Person angegriffen und verletzt wurde. Vermutlich mit einer Glasflasche, schlug die bislang unbekannte Person der jungen Frau ins Gesicht. Die Geschädigte wurde aufgrund ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Zu dem Angreifer liegen lediglich vage Hinweise vor: Demnach soll es sich um einen Mann mit dunkler Jacke gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise in dieser Sache, insbesondere zu dem bislang unbekannten Anfreifer, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 21:24

    POL-PDNR: Brand eines Mehrfamilienhauses

    Betzdorf (ots) - Am Dienstag, den 18.11.2025 um 20:08 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Montabaur sowie der Polizei Betzdorf der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Decizer Straße in Betzdorf gemeldet. Es konnte eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand festgestellt werden. Durch die Rauchentwicklung wurden noch weitere Bewohner des Anwesens verletzt sowie weitere angrenzende Gebäude beschädigt. Eine Anwohner gilt ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:46

    POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

    Bad Hönningen, Waldbreitbacher Straße (ots) - Am Vormittag des Mo., 17.11.25 wurde in der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen eine Radarkontrolle durchgeführt. Bei der Messung, die innerhalb geschlossener Ortschaft stattfand, wurden insgesamt 54 Verstöße festgestellt. Hierbei sticht hervor, dass die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 93 km/h lag. Nicht zuletzt unter dem Eindruck des schweren Verkehrsunfalles, welcher sich vor wenigen Tagen in der Nähe der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:09

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

    Mudersbach (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 16.11., 20:30 Uhr, und dem 17.11.2025, 13 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft alle vier Reifen eines PKW Kia mit WAN-Kennzeichen durch Einstechen mittels eines spitzen Gegenstands. Weiterhin wurden die Plaketten an den Kennzeichen beschädigt. Der Kia war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Discounter an der Kölner Straße abgestellt. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren