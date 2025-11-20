Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: 37-Jährige Fahrzeugführerin unter der Einwirkung von Betäubungsmittel
Hamm (Sieg) (ots)
Am 20.11.2025 gegen 03:50 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Bereich der Auermühle einen mit zwei Personen besetzten PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der 37-Jährigen Fahrzeugführerin konnten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Der Fahrerin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.
