Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 18.11.2025, gegen 10 Uhr. Ein noch unbekanntes Fahrzeug befuhr in 57537 Wissen die Weststraße und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Transit. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

