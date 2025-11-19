PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 18.11.2025, gegen 10 Uhr. Ein noch unbekanntes Fahrzeug befuhr in 57537 Wissen die Weststraße und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Transit. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-9350
pwwissen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 14:04

    POL-PDNR: Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Mudersbach

    Betzdorf (ots) - In der Nacht vom 16.11.2025 auf den 17.11.2025, zwischen 23:55 Uhr und 00:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Fahrradgeschäft in der Bornstraße in 57555 Mudersbach. Die unbekannten Täter brachen eine Tür zur Werkstatt sowie ein Fenster zu einem Lagerraum auf und entwendeten mehrere und E-Bikes und ein Fahrrad. Die Täter dürften anschließend mit einem Transporter oder kleinerem Lkw in ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 08:00

    POL-PDNR: Auf dem Heimweg angegriffen

    Daaden (ots) - Eine 19-jährige Geschädigte befand sich am 18.11.2025 gegen 22:00 Uhr in der Werrbachstraße fußläufig auf dem Heimweg, als diese von einer männlichen Person angegriffen und verletzt wurde. Vermutlich mit einer Glasflasche, schlug die bislang unbekannte Person der jungen Frau ins Gesicht. Die Geschädigte wurde aufgrund ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren