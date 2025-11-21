Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 20.11.2025, 17:30 Uhr bis Freitag, 21.11.2025, 00:10 Uhr wurden von einem geparkten PKW Ford Fiesta die beiden amtlichen Kennzeichen WW-SB2405 mitsamt Kennzeichenhalterungen abgeschraubt und entwendet. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt auf dem öffentlichen Parkplatz an der Neuwieder Straße.

Zeugen werden gebeten, entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell