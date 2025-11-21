POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

Flammersfeld (ots) - Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 13.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Flammersfeld, Schulstraße, eine 48-jährige Dame feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte diese zuvor einen Pkw geführt, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie unter Alkoholeinfluss. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. ...

