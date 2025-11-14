PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann erhält Platzverweis und Hausverbot für den Geraer Hauptbahnhof

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Im Hauptbahnhof Gera fiel am Donnerstagvormittag ein Mann auf, der zum einen die Haupthalle mit einem Schlafplatz verwechselt und zum anderen Reisende verbal belästigt hat.

Seine Überprüfung ergab, dass ihn gleich fünf Justiz- und Polizeibehörden in vier Bundesländern suchten, weil er insbesondere durch Diebstähle polizeilich in Erscheinung getreten war und strafrechtliche Verfahren gegen ihn laufen.

Im zurückliegenden Sommer musste er wegen einer Verurteilung in einem Fall des Diebstahls auch einige Zeit in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Bundespolizisten erteilten dem 46-jährigen Deutschen gestern einen Platzverweis für den Geraer Hauptbahnhof. Zudem hat die Bahn gegen ihn ein Hausverbot verhangen, weil er nicht zum ersten Mal in Gera gegen die Hausordnung verstoßen hat.

