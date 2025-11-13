Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Steine auf Gleisen sorgen für Einschränkungen und Schäden

Dachrieden, Bahnstrecke Leinefelde - Mühlhausen (ots)

Die Bundespolizei wurde am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr darüber informiert, dass ein Regionalzug auf der Strecke zwischen Leinefelde und Mühlhausen mutmaßlich Steine überfahren hat.

Beamte der Bundespolizei führten im in Frage kommenden Streckenabschnitt eine Absuche an den Gleisanlagen durch. Zwei Züge konnten daher nur verlangsamt den Streckenbereich durchfahren.

Zwischen den Ortslagen Dachrieden und Reiser wurden auf den Gleisen Steinmehl und Steinreste entdeckt, die mutmaßlich aus dem Überfahren der Hindernisse stammen. Nach Sicherung der Spurenlage konnte der Streckenabschnitt wieder für den regulären Fahrbetrieb freigegeben werden.

Am Zug, der die Hindernisse überfahren hat, wurden nach einer fachmännischen Überprüfung Schäden festgestellt, die jedoch noch nicht abschließend beziffert werden können.

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt ermittelt gegen unbekannte Täterschaft wegen einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

