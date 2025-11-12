PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb leistet erheblichen Widerstand

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mehrere Kuscheltiere und Bücher nahm ein Mann am Dienstagnachmittag in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes an sich. Die Einrichtung wollte er verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Die Mitarbeiter informierten die Bundespolizei. Der alkoholisierte Dieb, bei dem später über 1.7 Promille Atemalkohol gemessen worden sind, wurde mit zur nahe gelegenen Dienststelle genommen.

Bei seiner Durchsuchung, die zum Auffinden des Diebesgutes führen sollte, widersetzte sich der 50-Jährige den eingesetzten Beamten. Er sperrte sich und trat gegen den Kopf eines Bundespolizisten. Dieser wurde verletzt und musste sich bei einem Arzt vorstellen.

Gegen den Deutschen wird wegen Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:26

    BPOLI EF: Mann entkleidet sich in Regionalbahn

    Wünschendorf (ots) - Mit einem auffälligen Mitreisenden mussten Gäste einer Regionalbahn zwischen Greiz und Gera am Montagnachmittag Vorlieb nehmen. Bei der Fahrscheinkontrolle wollte ein Mann sein Ticket nicht vorzeigen. Daraufhin sollte er den Zug verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Stattdessen entkleidete er seinen Oberkörper und begann den Triebfahrzeugführer mit Worten und Gesten zu bedrohen. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:47

    BPOLI EF: Mann bedroht Reisende mit Spray und Feuerzeug

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Für Aufregung auf einem Bahnsteig des Erfurter Hauptbahnhofes sorgte am Sonntagmittag ein Mann, der mit einer Haarspraydose und Feuerzeug mehrere Reisende bedrohte. Er entzündete das austretende Aerosol und zielte in Richtung verschiedener Gesichter. Der Mann wurde durch Sicherheitspersonal fixiert. Bundespolizisten fesselten den Täter und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde er ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:41

    BPOLI EF: "Kleines Geschäft" hat teure Folgen

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - Es schien dringlich zu sein oder die Zeit knapp. Wie auch immer! Am helllichten Tage ließ sich ein Heranwachsender am Sonntagnachmittag nicht stören und verrichtete sein kleines Geschäft direkt an der Hausfassade am Hauptbahnhof in Gera. Bundespolizisten wurden auf den jungen Mann und seine Hinterlassenschaft aufmerksam. Der 20-jährige Deutsche hätte sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren