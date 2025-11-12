Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb leistet erheblichen Widerstand

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mehrere Kuscheltiere und Bücher nahm ein Mann am Dienstagnachmittag in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes an sich. Die Einrichtung wollte er verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Die Mitarbeiter informierten die Bundespolizei. Der alkoholisierte Dieb, bei dem später über 1.7 Promille Atemalkohol gemessen worden sind, wurde mit zur nahe gelegenen Dienststelle genommen.

Bei seiner Durchsuchung, die zum Auffinden des Diebesgutes führen sollte, widersetzte sich der 50-Jährige den eingesetzten Beamten. Er sperrte sich und trat gegen den Kopf eines Bundespolizisten. Dieser wurde verletzt und musste sich bei einem Arzt vorstellen.

Gegen den Deutschen wird wegen Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell