Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: "Kleines Geschäft" hat teure Folgen

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Es schien dringlich zu sein oder die Zeit knapp. Wie auch immer! Am helllichten Tage ließ sich ein Heranwachsender am Sonntagnachmittag nicht stören und verrichtete sein kleines Geschäft direkt an der Hausfassade am Hauptbahnhof in Gera.

Bundespolizisten wurden auf den jungen Mann und seine Hinterlassenschaft aufmerksam. Der 20-jährige Deutsche hätte sich die Ordnungswidrigkeitenanzeige erspart, wenn er einfach die im Bahnhof vorhandene Toilette genutzt hätte. Dort wäre sicherlich weniger Publikumsverkehr gewesen und zudem hätte er die Geldstrafe in Höhe von 35 Euro vermieden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

