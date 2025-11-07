Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann setzt sich vor Zug und blockiert Weiterfahrt

Gotha, Gotha-Ost (ots)

Mit Einschränkungen hatten es Bahnreisende zwischen Erfurt und Eisenach am späten Donnerstagnachmittag zu tun. Grund hierfür war ein Mann, der einen Regionalzug am Haltepunkt Gotha-Ost an der Weiterfahrt gehindert hatte.

Der 21-Jährige wurde zuvor wegen seines Verhaltens von der weiteren Mitnahme in der Bahn ausgeschlossen. Der afghanische Staatsangehörige setzte sich sodann demonstrativ vor den Zug und blockierte dadurch dessen Abfahrt.

Beim Eintreffen der Bundespolizisten hat er den Gefahrenbereich verlassen. Der Mann zeigte sich psychisch sehr auffällig, sodass medizinisches Personal hinzugezogen worden ist, welches den jungen Erwachsenen in ein Krankenhaus mitgenommen hat.

Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nun wegen Nötigung. Die Verspätung der Bahn summierte sich auf eine knappe Stunde.

