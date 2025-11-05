Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann sperrt sich in Zugtoilette ein

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In einem ICE von Leipzig nach Erfurt hat sich am Dienstagvormittag ein Mann in der Zugtoilette eingeschlossen. Laut Aussagen des Servicepersonals habe er beim Erkennen der Fahrscheinkontrolle den Weg dorthin angetreten und die Tür von innen verriegelt.

Im stillen Örtchen blieb es auch ruhig, denn der Mann reagierte auf keine Ansprache. Auch die in Erfurt hinzugezogenen Bundespolizisten konnten keinen Kontakt zu ihm aufbauen, weshalb die Tür zum WC dann von außen geöffnet wurde.

Der Anfangsverdacht bestätigte sich, denn der 36-Jährige Spanier besaß nicht das erforderliche Ticket. Das brachte ihm nicht nur den Ausschluss von der Weiterfahrt ein, sondern auch eine Anzeige wegen dem Erschleichen von Leistungen.

