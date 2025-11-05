PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann sperrt sich in Zugtoilette ein

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In einem ICE von Leipzig nach Erfurt hat sich am Dienstagvormittag ein Mann in der Zugtoilette eingeschlossen. Laut Aussagen des Servicepersonals habe er beim Erkennen der Fahrscheinkontrolle den Weg dorthin angetreten und die Tür von innen verriegelt.

Im stillen Örtchen blieb es auch ruhig, denn der Mann reagierte auf keine Ansprache. Auch die in Erfurt hinzugezogenen Bundespolizisten konnten keinen Kontakt zu ihm aufbauen, weshalb die Tür zum WC dann von außen geöffnet wurde.

Der Anfangsverdacht bestätigte sich, denn der 36-Jährige Spanier besaß nicht das erforderliche Ticket. Das brachte ihm nicht nur den Ausschluss von der Weiterfahrt ein, sondern auch eine Anzeige wegen dem Erschleichen von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:14

    BPOLI EF: Diebin zeigt sich nicht von ihrer Schokoladenseite

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - Eine 17-Jährige hat sich am Montagabend an einem Snackautomaten im Hauptbahnhof in Gera einen Schokoriegel gekauft. Zum Genuss der erworbenen Süßigkeit kam sie jedoch nicht. Eine 39-Jährige Deutsche entriss ihr den Riegel und verspeiste diesen. Was die Frau dazu bewegt hat, konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Schokoriegel hatte einen Verkaufswert von 1.20 Euro. Die hungrige ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:43

    BPOLI EF: Dieb hat einen Platten

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Manchmal geht Dieben bei ihren Taten die Luft aus. Am Montagabend stellte ein 59-Jähriger an der Radabstellanlage des Erfurter Hauptbahnhofes fest, dass sein fahrbarer Untersatz nicht mehr am ursprünglichen Platz stand. Der Norweger erstattete Anzeige bei der Bundespolizei. Eine Nachschau durch eine Streife der Bundespolizei hat ergeben, dass das Zweirad nur weniger Meter entfernt abgestellt wurde. Das Schloss war aufgebrochen und das ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:15

    BPOLI EF: Unerlaubter Aufenthalt "fliegt" bei Ausreisekontrolle am Airport Erfurt-Weimar auf

    Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots) - Ein türkischer Staatsangehöriger erschien am Sonntagabend am Flughafen Erfurt-Weimar zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Antalya. Beamte der Bundespolizei stellten dabei fest, dass der Mann die erlaubte Aufenthaltsdauer um ganze 24 Tage überschritten hat. Die Bereitschaftsstaatsanwaltschaft hatte daher für das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren