Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Schmierereien an Bahnhöfen in Nordthüringen

Nordhausen, Nordhausen Bahnhof, Wolkramshausen, Wolkramshausen Bahnhof (ots)

In der zurückliegenden Nacht trieben selbsternannte Künstler in Nordthüringen ihr Unwesen. Beamte der Bundespolizei mussten bei der Bestreifung der Bahnhöfe neue Graffiti aufnehmen.

In Wolkramshausen verewigte sich ein Sympathisant eines Fußballvereins aus Sachsen-Anhalt in der Bahnsteigunterführung.

Am Bahnhof in Nordhausen wurden Fliesen mit roter Farbe beschrieben. Die bunte Hinterlassenschaft ist nicht einmal lesbar.

Die Sachschäden sind noch nicht abschließend bezifferbar. Fest steht jedoch, dass die Kosten für die professionelle Entfernung, so denn sie möglich ist, einen dreistelligen Betrag erreichen werden.

Den bisher noch unbekannten Tätern drohen nicht nur Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, sondern auch mögliche Regressforderungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell