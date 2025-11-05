Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mit "frisiertem" eRoller im Bahnhof ertappt

Gräfenroda, Gräfenroda Bahnhof (ots)

Am Bahnhof in Gräfenroda fuhr ein Mann mit seinem elektronisch unterstützten Roller am Dienstagnachmittag auf einem Bahnsteig. Im Anschluss bestieg er eine Regionalbahn. Darin befand sich eine Streife der Bundespolizei, die den Rollerfahrer aus dem Zug heraus beobachtet hatte. Der Mann wurde angehalten und im Hinblick auf die Hausordnung und sicheres Verhalten in Bahnhöfen sensibilisiert.

Für sein Gefährt besaß der Mann keinen Versicherungsschutz. Seine Überprüfung hat ergeben, dass die Thüringer Justiz gegen ihn einen Pfändungsbeschluss wegen einer Straftat erlassen hatte. Nach Rücksprache wurde der Roller als Ersatz für den offenen Betrag gepfändet, da der Mann kein Geld bei sich hatte bzw. auftreiben konnte.

Eine nachträgliche Überprüfung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit ergab, dass der eRoller mit einer Geschwindigkeit von knapp über 50 Km/h betrieben werden kann.

Der 39-jährige Deutsche muss sich nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

